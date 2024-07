Pescara. Hanno sottratto generi alimentari all’interno di un supermercato ed uno ha aggredito il personale dell’attività commerciale prima di darsi alla fuga, arrestati due giovani  

Due giovani che nel pomeriggio hanno sottratto generi alimentari all’interno di un supermercato ed uno ha aggredito il personale dell’attività commerciale prima di guadagnare la fuga, sono stati rintracciati ed arrestati dalla Polizia di Stato.

Verso le ore 16.00 circa, in un supermercato della Tiburtina, alcuni dipendenti in servizio sono stati aggrediti fisicamente da un avventore, che unitamente ad una giovane, dopo aver nascosto generi alimentari all’interno di uno zainetto, vistosi scoperto, ha dato in escandescenza, spingendoli e percuotendoli arrivando anche a tentare di colpirli con un coltello a serramanico che l’uomo custodiva nella tasca dei pantaloni. I dipendenti, dopo che la coppia si era allontanata, sono riusciti ad allertare il numero unico di emergenza 112, richiedendo l’intervento del personale della Questura. Personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante, in perfetta sinergia tra loro, hanno battuto velocemente la zona ed infine rintracciato e riconosciuto le persone segnalate, un 34enne ed una 25enne entrambi senza fissa dimora.

L’uomo è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per minacciare i dipendenti dell’esercizio commerciale mentre la donna aveva nella borsa ancora parte della refurtiva che è stata immediatamente restituita all’avente diritto. La coppia è stata quindi tratta in arresto per il reato di rapina impropria aggravata in concorso.