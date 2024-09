PESCARA. IL CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DISPOSTO DAL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PESCARA NEL FINE SETTIMANA HA PORTATO ALL’ARRESTO DI 4 PERSONE ED ALLA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ DI ALTRE 3.

I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, in questo fine settimana, nel quadro

delle misure di intensificazione dei servizi di controllo del territorio tesi, in particolare, al contrasto

dei reati predatori e dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno visto impiegate le

pattuglie delle Stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile affiancate da personale

della Compagnia Intervento Operativo:

In Pescara, ha proceduto all’arresto di:

– un 38enne in flagranza di reato per furto in abitazione, deferito inoltre anche in stato di libertà

per ricettazione. Il predetto, sorpreso all’interno di un’abitazione dalla proprietaria, si dava a

precipitosa fuga dopo aver asportato il portafogli della donna. Dopo l’allarme lanciato dalla

vittima sul 112, lo stesso veniva rintracciato poco dopo dai Carabinieri, prontamente intervenuti,

mentre tentava di dileguarsi a bordo di una bicicletta di cui non era in grado di giustificarne il

possesso. Il mezzo veniva posto a sequestro in attesa di restituzione al legittimo proprietario.

L’autore del reato, in attesa della convalida dell’arresto, su disposizione dell’A.G., veniva posto

agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

– un 38enne, in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari cui era in atto sottoposto e

porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in quanto veniva trovato al di fuori della propria

abitazione intento a circolare per le vie del centro cittadino. Sottoposto a controllo, veniva altresì

trovato in possesso di un coltello a serramanico, sequestrato. Lo stesso è stato trattenuto presso le

celle di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pescara, in attesa del rito direttissimo previsto

nella mattinata odierna.

In Cappelle sul Tavo, ha proceduto alla denuncia all’A.G. di una 60nne italiano, per

danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Lo stesso veniva fermato nel

centro abitato in evidente stato di agitazione psicofisica dopo aver danneggiato, con una roncola,

un’autovettura parcheggia sulla pubblica via. Dopo essere stato disarmato dai Carabinieri, si

rendeva necessario l’intervento dei sanitari del 118 che trasportavano il soggetto presso il locale

nosocomio ove veniva ricoverato in osservazione.

2

In Montesilvano, ha proceduto all’arresto di:

– un 34enne, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, per

detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere,

dovendo espiare una pena residua di 3 anni e 9 mesi di reclusione.

– un 33enne, in esecuzione di ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della

Repubblica di Pescara, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dovendo espiare

una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

In Penne, ha proceduto alla denuncia all’A.G. di una 26enne italiana, per interruzione di un ufficio

o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, la quale aggrediva fisicamente e

verbalmente, minacciandola di morte, una dipendente del servizio sociale di quel centro.

In Civitaquana, ha proceduto alla denuncia all’A.G. di un 47enne, per omessa redazione del DVR

e segnalato lo stesso all’autorità sanitaria per abusivo esercizio di servizio socio assistenziale.

Nel corso dell’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sono stati, altresì, effettuati

numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e luoghi di aggregazione, nel

contesto dei quali sono state identificate circa 400 persone e sottoposti a controllo della

circolazione stradale 272 veicoli ed accertate numerose violazioni al codice della strada, attività nel

corso della quale sono stati altresì segnalati all’Autorità Amministrativa 2 persone per violazione

della legge sulle sostanze stupefacenti.