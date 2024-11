PESCARA. LA POLIZIA IN AZIONE PER PREVENIRE IL FURTO DEL RAME

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto della fenomenologia delittuosa dei furti e ricettazione di rame, attraverso mirati e costanti controlli volti a scongiurare l’illecita attività di raccolta e vendita del prezioso materiale. Nella giornata odierna, personale delle volanti, nell’ambito del citato contesto operativo, ha denunciato in stato di libertà un 32enne resosi responsabile del furto di pluviali in rame.

In particolare, alle ore 6.30, alla sala operativa, perveniva la segnalazione di un uomo che stava rimuovendo le grondaie da una palazzina posta nei pressi della stazione ferroviaria. Immediatamente le volanti si portavano nella zona segnalata ed un equipaggio intercettava un uomo che, a bordo di una bicicletta, alla vista della pattuglia, tentava di darsi alla fuga, gettando a terra due sacchi che contenevano grondaie accartocciate dal peso complessivo di oltre 25 kg.

L’uomo veniva raggiunto e bloccato malgrado tentasse di divincolarsi con violenza. Dopo le procedure di identificazione il 32enne veniva denunciato con il contestuale sequestro del materiale sottratto, degli strumenti utilizzati per rimuovere le grondaie e della bicicletta utilizzata per il loro trasporto.

Un ulteriore denuncia per il medesimo reato è stata effettuata nei giorni scorsi nei confronti di un 36enne, anche in tal caso, alla sala operativa della Questura giungeva la segnalazione di furto di pluviali in una palazzina di Portanuova.

Le volanti, nell’immediatezza, nelle vicinanze del luogo del furto, notavano la presenza in strada di due uomini che, sfruttando una zona appartata, stavano inserendo in un sacco le grondaie appena asportate. I due si davano alla fuga ma uno di loro veniva successivamente identificato e denunciato per il furto. Gli agenti, contestualmente, effettuavano il controllo della zona rinvenendo altre grondaie accartocciare e pronte per essere portate via nonchè materiale utile allo loro rimozione. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.