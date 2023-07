PESCARA. TROVATO ALLA GUIDA DI UN AUTO RUBATA, DENUNCIATO 32ENNE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un uomo di 32 anni, residente a Trinitapoli (FG), con precedenti di polizia, poiché’ trovato alla guida di una autovettura fiat panda, oggetto di furto consumatosi negli ultimi giorni di giugno. Il controllo e’ stato effettuato il 1.7.2023 in via Enzo Ferrari. L’uomo aveva apposto sulla vettura targhe appartenenti ad altro veicolo, non oggetto di furto. Il veicolo e’ stato pertanto restituito al legittimo proprietario.