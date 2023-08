PESCARA: TROVATO CON BICI RUBATA, NEI GUAI UN ORTONESE DI 39 ANNI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla competente A.G. un 39enne, residente ad Ortona (CH) quale responsabile di furto di una bicicletta in danno di una giovane donna. Il fatto sarebbe stato compiuto nel pomeriggio di ieri in via Mazzini a Pescara. Grazie anche alle dichiarazioni rese da un testimone presente all’accaduto, i Carabinieri poco distante dall’accaduto, hanno rintracciato l’uomo a bordo della bicicletta, che recuperata, veniva immediatamente restituita alla legittima proprietaria. L’uomo dovrà quindi rispondere di furto e ricettazione.