PESCINA, L’AVIS COMUNALE DONA 1.000 MASCHERINE PER LA PROTEZIONE DAL COVID-19 ALL’INTERA COMUNITA’

Dal sindaco di Pescina Stefano Iulianella, riceviamo ed integralmente pubblichiamo il seguente comunicato:<<L’AVIS comunale di Pescina ed il suo Presidente,Tonino Iulianella, sempre al servizio della nostra Comunità e presenti in qualsiasi circostanza, hanno inteso manifestare, anche in questa emergenza, la loro vicinanza e solidarietà attraverso una donazione di 1000 mascherine.Le mascherine serviranno ad edificare una barriera protettiva contro questo maledetto virus, esse inoltre, verranno consegnate anche ai medici e agli infermieri del PTA di Pescina.A nome dell’intera Città che rappresento voglio esprimere la mia più profonda gratitudine e riconoscenza per questo meraviglioso gesto.E da donatore, prima ancora che da Sindaco, voglio ricordare a tutti un’ultima cosa: gli spostamenti per le donazioni sono consentiti! Non dimentichiamoci anche delle altre emergenze, poiché ci sono molti altri malati che hanno bisogno di sangue e di noi!>>.