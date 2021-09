POLIZIA DI STATO E L’AQUILA SHARPER – NOTTE EUROPEA DELLA RICERCA: LA COLLABORAZIONE CONTINUA

Settembre 2014 – settembre 2021: salvo l’interruzione del 2020 dovuta al COVID 19, ogni anno piazza Duomo a L’Aquila ha ospitato regolarmente l’evento dedicato alla divulgazione della ricerca al grande pubblico, in una occasione di prossimità che sin dalla prima edizione ha visto anche la partecipazione della Polizia di Stato e che ben ha coniugato la propria mission di vicinanza alla gente con la dimostrazione delle innovazioni tecnologiche che nel tempo hanno migliorato l’attività dei poliziotti.

Nell’ambito dell’evento, particolare successo è stato riscosso dalla presenza della Lamborghini Huracán della Polizia Stradale che viene spesso utilizzata per servizi speciali e operazioni da svolgere in estrema urgenza, come il trasporto di organi: un esempio di come l’innovazione tecnologica sia impiegata nell’attività operativa, per il raggiungimento di obiettivi sempre più elevati.

La Polizia Stradale ha anche allestito uno stand ispirato al tema del progresso delle tecnologie al servizio della Polizia Stradale, con particolare riguardo alle attrezzature speciali utilizzate per la misurazione della velocità, il tasso alcolemico e lo screening per la ricerca di stupefacenti e per la rilevazione degli incidenti stradali.

L’evoluzione dei motoveicoli in dotazione alle pattuglie della Stradale è stata evidenziata grazie all’esposizione della moto BMW 850 RT e del vecchio “Falcone 500” della GUZZI, affiancato da un manichino con l’uniforme della Polizia in uso negli anni ’70, concessi dal Museo Storico del Dipartimento della P.S..-

Nel corso dell’evento, sono stati anche trasmessi video educativi sui comportamenti da tenere per ridurre i rischi di incidentalità alla guida di veicoli.