 “ POSSESSO DI COCAINA A FINE DI CESSIONE” ARRESTATATO DALLA POLIZIA  UN UOMO DI 61 ANNI A VALLE CASTELLANA

Nel tardo pomeriggio di martedì 30 gennaio, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questa Provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, Sezione Antidroga, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano 61 enne con pregiudizi di Polizia, residente a Valle Castellana (TE).

Nella sua abitazione venivano rinvenuti 1, 4 kg di cocaina. La sostanza stupefacente, sequestrata a seguito di perquisizione, era ben riposta nelle suppellettili presenti nel vano cucina, occultata in un contenitore con all’interno del riso, utilizzato per evitarne il deterioramento.

La cocaina era pronta per essere ceduta a terzi. Veniva infatti rinvenuto anche materiale utilizzato per lo smercio della sostanza.

L’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.

Dopo l’udienza di convalida, su richiesta delle Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere”