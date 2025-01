Presentato a Roma il Giro d’Italia. Ora è ufficiale, l’arrivo della 7a tappa è a Marsia di Tagliacozzo

Tappone appenninico previsto per il 16 maggio, Castel Di Sangro-Tagliacozzo (Marsia). È la prima scalata del percorso del Giro 2025, tra le più difficili

TAGLIACOZZO – Nella giornata di ieri, 13 gennaio 2025, all’Auditorium Parco della Musica di Roma sono stati presentati i percorsi del 108° Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2025, nell’ambito di una partecipatissima kermesse organizzata da RCS Sport, con molti volti noti dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni.

Ventuno le tappe dell’intero Giro e l’evento internazionale di ciclismo entrerà nel vivo proprio con la 7a Castel di Sangro – Tagliacozzo (Marsia), che si disputerà venerdì 16 maggio, per un tracciato di 168 chilometri, con un dislivello di 3500 metri, segnalata con 4 “stelle” di difficoltà.

Si tratta del primo arrivo in salita nel percorso 2025, un vero e proprio tappone appenninico.

Subito dopo la partenza si sale verso Roccaraso, quindi lunga discesa dal Pian delle Cinque Miglia fino a Sulmona. A questo punto si scalano Monte Urano (4,5 km, max 14%) e Vado della Forcella (21,6 km, max 9%) sul monte Sirente. Ancora saliscendi e salita finale dall’abitato di Tagliacozzo a Marsia con gli ultimi 3 km sempre con pendenze in doppia cifra: l’ascesa di Tagliacozzo misura 12,6 km, pendenze dal 5,4% al 14%, dislivello 663 metri e traguardo a 1425 metri di quota.

Il direttore del Giro Mauro Vegni e il campione Vincenzo Nibali, nel commentare la tappa abruzzese che avrà Tagliacozzo come traguardo, hanno sottolineato che sarà proprio questa la corsa in cui i ciclisti potranno mettersi in mostra specialmente negli ultimi 3 km e si potrebbe avere già una prima proiezione o indicazione per la classifica generale e finale. Della serie “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”.

Una vetrina per le città e i borghi d’Italia che sarà ammirata da oltre 800milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo e una ricaduta che, come ha detto il presidente di RCS Urbano Cairo sfiora il miliardo di Euro.

Hanno partecipato alla presentazione il Sindaco Vincenzo Giovagnorio e Giuseppe Mastroddi delegato all’evento rosa, per l’Amministrazione comunale di Tagliacozzo; il coordinatore del comitato tappa Francesco Donzelli, Orietta Salciccia addetta al marketing e Benedetta Fasciani della segreteria del Presidente Marsilio. Altro tagliacozzano di spicco, presente in qualità di comandante della Stradale di Lazio e Umbria, il dirigente superiore della Polizia di Stato, Teseo De Sanctis.

Animatori dell’evento i giornalisti Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti che, alla presenza dei Ministri Tajani e Lollobrigida, del Sindaco di Roma Gualtieri e del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, svelando appunto i percorsi delle due competizioni – Giro d’Italia e Giro d’Italia Women 2025. Tra le autorità presenti anche il premier Albanese che ha voluto partecipare alla manifestazione in quanto il giro avrà la sua partenza ufficiale a Tirana e proseguirà attraversando anche le città di Valona e Durazzo.