“Primo festival siloniano: Che Bella Storia”

Una settimana intensa questa, un susseguirsi di grandi eventi ed appuntamenti importanti.

Pescina culla di cultura in tutte le sue forme.

Un palcoscenico bellissimo che ha fatto da cornice al meraviglioso scorcio della nostra Città.

Un grande lavoro di squadra ha permesso la riuscita di queste giornate che resteranno indimenticabili e che rappresentano il principio di un nuovo ed importante quanto impegnativo percorso da intraprendere e portare a avanti.

Ringrazio tutte le persone che come me hanno creduto in questo progetto e si sono prodigati per realizzarlo.

Grazie!!!

“ASSICURATI DI NON FARE MAI MENO DEL TUO MEGLIO”