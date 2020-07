QUARESIMALE, DALLE REGIONE CONTRIBUTO IMPORTANTE PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE

Il Consigliere Regionale e Capogruppo della Lega si dice soddisfatto per il provvedimento della giunta regionale, di cui è promotore, che stanzia un contributo di 1 milione 500 mila euro da destinare ai comuni costieri. “Si tratta di un importante strumento di sostegno alle nostre amministrazioni comunali – sottolinea Quaresimale – che, avvalendosi di un sistema informatizzato mediante l’uso di un’applicazione, saranno in grado di garantire la massima sicurezza dei cittadini. Questo contributo evidenzia inoltre l’impegno di questo governo regionale che mette in campo strumenti concreti affinché i Comuni possano gestire in modo adeguato le loro spiagge libere garantendo al tempo stesso il rispetto delle norme anti contagio”.