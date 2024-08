“Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”- domenica 4 agosto 2024

Domenica 4 agosto u.s. alle ore 10.00 in Silvi (TE), organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della locale Amministrazione Comunale, in collaborazione con la CPO della Provincia di Teramo, dei Comuni costieri e all’associazione “Uomini, Donne e Eroi del Mare”, si è svolta la sesta edizione dell’evento “Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”.

L’iniziativa si è svolta sulla spiaggia dei sette Comuni della costa teramana al fine di proseguire la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e domestica.

Diverse sono state le rappresentanze istituzionali presenti all’iniziativa. Per quanto concerne la Polizia di Stato, la Questura di Teramo ha allestito un punto informativo attraverso cui ha trasmesso, alla cittadinanza intervenuta, il messaggio della presenza costante della Polizia di Stato sul territorio a tutela della collettività e della vicinanza della Istituzione alle esigenze del cittadino ed in particolare alle vittime di violenza di genere e domestica, illustrando tutti gli interventi che vengono svolti quotidianamente dalle Forze dell’Ordine nello specifico.