RICOMINCIO AD AMARMI- UN PREZIOSO E IMPORTANTE CONVEGNO A ROSETO DEGLI ABRUZZI

Marzo è il mese che più di tutti simboleggia la resilienza e la rinascita a nuova vita. Esso racchiude trentuno giorni che preludono a trasformazioni eccezionali: dal rigido rigore invernale si viene catapultati in atmosfere dense di magia e di calore, in cui iniziano a risbocciare i fiori e riemergono gli odori inebrianti della natura incontaminata, che si risveglia dopo un periodo di letargo. Marzo rappresenta una perfetta metafora dell’esistenza che, anche quando messa a dura prova dalle intemperie e dalle sofferenze, può risplendere in qualsiasi momento, a patto che l’anima riesca ad acquisire quella consapevolezza della sua straordinarietà e del suo meritare tutto ciò che di bello e di buono può offrire il mondo. Marzo incarna al massimo la figura della Donna, in tutto il suo fascino e in tutta la sua capacità di lottare e di trovare in sé immense forze, anche prima a lei sconosciute, per percorrere il sentiero giusto, in cui possa tornare a brillare e ad esprimersi in tutte le sue peculiarità. Marzo è denso di appuntamenti che omaggiano l’universo femminile. Quello che vengo a consigliarvi oggi riveste un’enorme rilevanza umana e sociale.

Sabato 25 Marzo, alle ore 9.00, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, con il patrocinio del Tribunale dei minori dell’Aquila e del Comune di Roseto degli Abruzzi, si terrà un importante Convegno formativo-informativo “Ricomincio ad amarmi”, organizzato con cura e amore dalla vulcanica Associazione “Il Guscio” per sensibilizzare sul dramma della violenza fisica e psicologicae fornire gli strumenti per difendersi e proteggersi da essa. L’evento sarà impreziosito da interventi di professionisti di spicco nel settore psicologico, giuridico e sanitario. Parteciperanno: Dott.ssa Gilda Di Giammarco, psicoterapeuta, Dott.ssa Fabiola Barnabei, psicoterapeuta, Dott.ssa Francesca Tropea, psicoterapeuta, Dott.ssa Rosaura Tarquini Sebastiani, avvocato e docente di Diritto e Economia, Marianna Nolfi, Dott.ssa in Giurisprudenza, Daniele Dante Di Loreto, avvocato, Dott.ssa Anna Maria Pulsoni, coordinatore infermieristico, Dott.ssa Maria Corsi, ostetrica, Dott.ssa Alida Alvaro, psicologa esperta in psicodiagnostica clinica e forense e Chiara Gallo, psicologa e giudice onorario delegato del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

L’ingresso è totalmente gratuito. Non potete assolutamente mancare!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)