Rubano 9 Magliette Della A.S. Roma E 2 Felpe Nike Da Un Negozio Del “Megalò”, Arrestati 3 Uomini In Trasferta Da Roma-Ostia

Denunciati Due Giovani Pescaresi Responsabili Di Accensione Ed Esplosione Di Fuochi Pirotecnici Senza Autorizzazione.

Denunciato Un Signore Che Veniva Trovato In Possesso Di Sostanze Stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

Ieri pomeriggio, nel corso di servizio straordinario di controllo del territorio predisposto, unitamente a personale S.I.O. dell’8° RGT CC Lazio, nei Comuni di Pescara e Spoltore, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto 3 cittadini extracomunitari, residenti a Roma-Ostia, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I tre arrestati, 44enni, di origine sudamericana, nel tardo pomeriggio di ieri in viale Europa di Villa Raspa di Spoltore, venivano fermati a bordo di autovettura noleggiata presso una società di Roma e, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di un borsone contenente 9 t-shirt originali della “AS Roma” marca “Adidas” e 2 felpe marca “Nike”, per un valore complessivo di circa 1.200 euro, con ancora tutte le placche antitaccheggio apposte, nonché’ 4 rotoli di carta stagnola utilizzate per la schermatura dei dispositivi di rilevamento posti all’uscita dei negozi. Gli accertamenti condotti nell’immediato hanno consentito ai Carabinieri di Spoltore di accertare che i tre uomini avevano asportato i capi di abbigliamento da un negozio sito all’interno del centro commerciale “Megalò” di Chieti Scalo. Scattate dunque le manette per tutti e 3 i soggetti nella mattinata odierna sono stati condotti dinanzi l’Autorità Giudiziaria di Pescara per la convalida dell’arresto.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Spoltore ieri pomeriggio hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, due giovani del posto di 18 e 20 anni, responsabili di aver accesso fuochi pirotecnici senza autorizzazione, in una popolosa piazza – località Villa Raspa di Spoltore, alla presenza di numerose persone. I ragazzi dovranno rispondere del reato di “accensioni ed esplosioni pericolose”.

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti hanno, infine, segnalato un trentacinquenne di Montesilvano che, sottoposto a controllo della circolazione stradale alla guida della propria autovettura, veniva trovato in possesso di una scaglia di “Hashish” adagiata sul sedile lato passeggero del proprio veicolo. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto ulteriori 7 grammi della stessa sostanza, circa 2,5 grammi di anfetamine, una scatola in latta contenente un cucchiaino con tracce di cocaina, nonché’ 200 bustine in cellophane con impresso il simbolo di un teschio, oltre a 2 bilancini elettronici di precisione ed un coltello con tracce di hashish.

L’uomo dovrà quindi rispondere del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.