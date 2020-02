SAMBUCETO. SCEGLIE ONLINE L’ASSICURAZIONE PER L’AUTO, MA I CARABINIERI SCOPRONO LA TRUFFA

Una 32 enne di Sambuceto si era affidata ad uno dei tanti portali online che comparano le offerte per trovare l’assicurazione più vantaggiosa per la propria autovettura: tra le varie proposte ne trova una, apparentemente di una nota compagnia, che fa al caso suo e richiede un preventivo online.

Da qui, l’incaricato la contatta via Whatsapp e, dopo averle chiesto un documento d’identità valido, le invia con la stessa applicazione il contratto già compilato a suo nome, dicendole che appena lo avrebbe ricevuto firmato dalla donna con allegata la ricevuta del pagamento di 404,86 € ad una carta prepagata, avrebbe fatto decorrere le ventiquattr’ore per l’avvio della polizza. Ma il giorno seguente la vittima si accorge che il veicolo non era ancora assicurato e contatta l’utenza con la quale aveva avuto i contatti nei giorni prima. Le risponde un uomo dal forte accento pugliese che la rassicura dicendo che la pratica era in attivazione.

Ma dopo quella telefonata, l’assicurazione non è stata attivata e l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Così la donna si rivolge ai Carabinieri di Sambuceto che con pochi, ma determinanti accertamenti scoprono che la carta prepagata è intestata a un 47 enne di Napoli e, grazie all’intestatario del telefono, risalgono a un 37 enne sempre napoletano, avvezzo a questo tipo di truffa. Per questo è già partita una copiosa informativa che denuncia in stato di libertà i due per truffa.