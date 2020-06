SAN VINCENZO VALLE ROVETO. ATTIVATO IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE ONLINE “VIEWPOINTS.IT”

Il comune di San Vincenzo Valle Roveto tramite il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Tiziana Calcagni ha attivato il servizio di segnalazione online “Viewpoints.it”.

ViewPoints.it “La città intelligente” è un servizio web, fruibile sia su pc che su dispositivi mobili, attraverso il quale il cittadino può inviare segnalazioni o richieste di intervento che riguardano il territorio Comunale. Le segnalazioni, saranno trasmesse in tempo reale all’ufficio competente che le verificherà e se il caso si attiverà per risolverle. Tutto il processo di lavorazione della segnalazione sarà mostrata nella pagina dedicata alla segnalazione dove sarà possibile inserire anche dei commenti. Le segnalazioni e le richieste di intervento che il cittadino potrà inviare potranno riguardare per esempio l’illuminazione pubblica, il verde pubblico, viabilità e strade, problemi sulla condotta idrica e fognaria, rifiuti, manutenzione ecc..

Il servizio Viewpoints.it si pone come obiettivo quello di creare un filo diretto tra cittadini e amministrazione, il cui legame è per entrambi l’osservazione, la cura, il controllo e la salvaguardia del territorio. Un servizio inteso come mezzo di collaborazione per rendere migliore il territorio in cui si vive.

Il servizio sarà integrato anche nella prossima versione dell’app “il Comune Informa 2.0”, già in dotazione del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, e andrà completare i servizi di informazione e comunicazione in tempo reale con i cittadini del Comune.

Il servizio web accessibile attraverso un collegamento ipertestuale sulla home-page del portale istituzionale del Comune www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it è stato realizzato dalla ICT Global Service srl azienda informatica che opera sul territorio marsicano con servizi di assistenza informatica, gestionale e di sviluppo software rivolti prevalentemente alla Pubblica Amministrazione.