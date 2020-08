Massimo Bozzelli dipendente della Sevel, aveva 49 anni, è morto oggi in un incidente agricolo. L’uomo si trovava da solo in un uliveto quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasto incastrato tra il mezzo agricolo ed una pianta.

La Tragedia si è consumata nei campi di San Vito Chietino, a dare l’allarme i famigliari che non vedendo rientrare hanno allertato i soccorsi.

Sul posto il 118 e i Carabinieri.