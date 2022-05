SAN VITO CHIETINO. SUB PERDE LA VITA IN UNA BATTUTA DI PESCA NOTTURNA

Sub perde la vita, il corpo ritrovato dopo la segnalazione dell’amico che ha fatto scattare le ricerche che ha allertato i carabinieri di Ortona. I due sub erano impegnati in una battuta di pesca notturna.

I soccorsi sono stati impegnati tutta la notte, fino al momento del ritrovamento del corpo è avvenuto a meno di 400 metri del porticciolo turistico di San Vito Chietino.