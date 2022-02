Scuola: sindacato Carabinieri, persecutorio discriminare studenti non vaccinati Roma, 8 feb. (LaPresse) – “Il Dl approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio 2022, se da un lato esprime apprezzamento per la generale riduzione dei termini della quarantena e per i criteri meno stringenti per l’attivazione della Dad, dall’altro manifesta seria preoccupazione per la discriminazione nei confronti degli studenti non vaccinati”. Così in una nota il segretario generale del sindacato dell’Arma dei carabinieri, Unarma, Antonio Nicolosi.”Tale norma, non giustificata da alcun presupposto sanitario, appare volutamente persecutoria verso una parte della società che, senza violare alcuna legge, ha effettuato una libera scelta ed è particolarmente odiosa perché va a colpire i più giovani ed indifesi”, prosegue.