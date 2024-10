Si terrà il 3 novembre 2024 presso Imago Museum di Pescara l’evento “Radici Vestine – Innesti di Cultura e Territori”, un appuntamento da non perdere all’insegna della cultura e del buon vino.

La manifestazione è articolata in due momenti distinti, si parte alle 10.45 con il Convegno “Innesti di Cultura e Territori” per poi proseguire alle ore 16 con la degustazione a banchi d’assaggio “Etna e Vestini”.

L’Abruzzo è da sempre una terra particolarmente incline alla produzione del vino, ma soprattutto al rito potorio. Già dall’antichità infatti le popolazioni preromane che vivevano nelle aree interne erano dedite al banchetto e al rito del bere insieme. Lo testimoniano i numerosi oggetti rinvenuti nelle tombe delle necropoli vestine come Fossa e Bazzano in sui era presente un antico “calice” destinato al consumo del vino.

Al convegno della mattinata saranno presenti Andrea Rosario Staffa, già Funzionario della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo, che indagherà proprio il rapporto millenario tra le popolazioni vestine e il vino, Maurizio Lunetta, Direttore del Consorzio Etna DOC, che offrirà uno sguardo approfondito sulla realtà vitivinicola siciliana, culla di vini straordinari, Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Alessandro Nicodemi, Presidente del Consorzio Vini d’Abruzzo, e Concezione Marulli, Presidente del Consorzio Casauria DOCG. Il convegno si concluderà con l’intervento di Enrico Marramiero, Presidente di Terre dei Vestini. Franco Santini, noto giornalista e critico enogastronomico, modererà l’incontro.

A proposito, il Presidente Enrico Marramiero dichiara: “Radici Vestine” continua a porsi come un ponte tra cultura, storia e territorio, favorendo l’incontro tra tradizioni locali e produzioni vitivinicole di eccellenza. Questa terza edizione si preannuncia come un evento di grande interesse per esperti del settore, appassionati e curiosi, che avranno modo di scoprire e apprezzare a Pescara l’Etna DOC, una delle denominazioni più affascinanti del panorama enologico italiano.”

Nel pomeriggio infine, gli ospiti potranno degustare le produzioni vinicole di 30 cantine tra quelle vestine e le siciliane. Si parte alle 16 fino alle 17.45 per una prima sessione, cui seguirà una seconda dalle 18 alle 19.45.

L’evento è ospitato da Imago Museum di Pescara, un museo davvero interessante che riunisce capolavori di artisti italiani e stranieri del XX e XXI secolo ed è articolato in collezioni permanenti e mostre temporanee.

Marianna D’Ovidio