SILVIA ROMANO È STATA LIBERATA, STA BENE E PRESTO TORNERÀ IN ITALIA

Silvia Romano, 25enne milanese volantaria rapita in Kenya il 20 novembre 2018, è stata liberata. Le sue prime parole: «Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia». Dietro la liberazione c’è stato un lavoro di intelligence che ha visto la cooperazione dei servizi segreti somali turchi e italiani.

La giovane volontaria adesso si trova nel compound delle Forze Internazionali a Mogadiscio. Le sue condizioni sono discrete secondo quanto riportato dal presidente del Copasir Raffaele Volpi.

Anche il premier Giuseppe Conte ha dato l’annuncio con un post su twitter: «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia»!