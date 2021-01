Solo le slot certificate AAMS sono sicure

Le slot machine online sono uno dei giochi d’azzardo più popolari tra i giocatori italiani. Basta fare un giro nei migliori casinò online legali in Italia per notare come le slot abbiano un ruolo di primo piano nell’offerta dei giochi.

Molti casinò offrono bonus di benvenuto dedicati proprio a chi gioca alle slot online. Questi spesso comprendono giri gratis sui titoli più popolari.

Per molti giocatori, lo scetticismo nei confronti del gioco d’azzardo online è ancora un limite. I dubbi sono tanti e sono generati dal fatto che le slot machine online richiedono soldi veri, ma a stabilire i risultati del gioco è un software. Chi ci assicura che le slot machine virtuali funzionino correttamente? Ci si può fidare delle slot machine online AAMS?

Scegliere le slot solo nei casinò legali

Prima di affrontare il discorso sulla sicurezza delle slot machine online AAMS, bisogna fare una precisazione. I giochi a cui facciamo riferimento in questo articolo sono esclusivamente quelli presenti nei casinò online legali. Quindi parliamo delle slot machine dei casino AAMS o ADM, con regolare concessione.

Questa precisazione è fondamentale. Infatti solo i giochi presenti sui siti legali sono certificati e approvati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente che gestisce l’azzardo in Italia.

Tale certificazione riguarda un aspetto fondamentale del gioco e cioè il modo in cui il software funziona e stabilisce i risultati che visualizziamo sullo schermo. Infatti nelle moderne slot tutto è virtuale, e il software di gioco ha un ruolo centrale.

Cos’è l’RNG e perché è importante

Facciamo un passo indietro. Prima delle slot online e dei cabinet di gioco elettronici, le slot machine erano meccaniche. La pressione su una leva faceva girare dei veri rulli e questi si fermavano sui simboli in modo casuale. Le slot machine odierne, come le slot dei bar e le VLT terrestri, non hanno più nulla di meccanico. Tutto ciò che vediamo sullo schermo è frutto di un programma informatico, che genera i risultati di ogni partita.

Il dubbio che sorge nel giocatore dunque è lecito: le slot machine online AAMS sono sicure? Chi ci dice che il software non sia programmato per far perdere i giocatori?

Ebbene le slot machine online presenti nei casinò AAMS hanno un software che funziona sulla base di un algoritmo RNG certificato. Questa sigla sta per Random Numbers Generator, che significa generatore di numeri casuali.

Si tratta di un algoritmo che genera i risultati del gioco in maniera casuale, non prevedibile e non influenzabile neanche dal casinò che offre la slot. Questo vuol dire che i risultati di ogni partita sono casuali, imprevedibili e indipendenti da tutte le altre giocate.

Certificazioni e RTP

Le software house quando creano giochi testano il funzionamento degli RNG con il loro team di esperti. Inoltre spesso si rivolgono a enti indipendenti che a loro volta certificano il corretto funzionamento dei giochi.

Un’altra caratteristica delle slot machine online è direttamente collegata a quanto impone la legge italiana. Le slot machine online AAMS infatti devono garantire un certo ritorno in vincite ai giocatori.

Questo valore viene indicato come RTP, che in inglese significa Return to Players. Esso indica quanta parte del totale giocato in una slot ritorna ai giocatori sotto forma di premi. Ebbene nei casinò online legali le slot devono garantire un valore di RTP superiore al 90%. Anche questa dunque è una garanzia per i giocatori che scelgono la modalità di gioco a distanza.

Giocare solo sui siti AAMS

Quanto detto rende evidente che le slot machine online sicure sono solo quelle presenti nei casinò legali. Solo i siti legali di casino online sicuri AAMS offrono ai giocatori tutte le garanzie necessarie a giocare senza correre rischi.

Tali garanzie riguardano i giochi, come abbiamo visto, ma anche le transazioni economiche e la gestione dei dati personali.

Chi non si è ancora avvicinato al gioco d’azzardo a distanza per i timori legali alla sicurezza, può farlo serenamente. Raccomandiamo comunque di vivere il gioco come un divertimento da praticare in modo responsabile.