Nel pomeriggio di ieri un bilico ha imboccato la superstrada Sora Ferentino Contro Mano. Nel video si può notare come la prontezza di alcuni automobilista ha evitato il peggio. Infatti il mezzo pesante è stato bloccato da alcune auto ed ha facilitato la manovra per far riposizionare il bilico nella direzione giusta.

Video Liri TV