TEKNEKO IN AULA CON GLI STUDENTI DELLA BOCCONI: ECONOMIA CIRCOLARE E STRATEGIE AZIENDALI CON UN CHALLENGE FORMATIVO

Tekneko approda alla Bocconi di Milano e diventa protagonista di una lezione memorabile sulla convergenza tra economia circolare, imprenditorialità e strategia aziendale, per gli studenti del master in “Imprenditorialità e Strategia Aziendale”. Ciò che ha reso davvero speciale l’evento è stata l’opportunità offerta agli studenti di applicare immediatamente le lezioni apprese attraverso un business case pratico proposto dall’azienda.

Il vice presidente di Tekneko, Simone Di Carlo, ha aperto la giornata con un’analisi approfondita sull’importanza dell’economia circolare nella creazione di modelli aziendali sostenibili. Ha evidenziato come l’innovazione e la sostenibilità siano pilastri fondamentali per il successo a lungo termine, non solo in termini economici, ma anche in termini di impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Successivamente, è stato il momento di immergersi nei dettagli delle strategie aziendali di Tekneko. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere da vicino come l’azienda affronta le sfide del mercato attraverso l’agilità, la flessibilità e un impegno costante verso l’innovazione.

La parte più coinvolgente dell’evento è stata l’introduzione del business case. Gli studenti sono stati divisi in gruppi e hanno ricevuto la sfida di sviluppare soluzioni innovative per un problema aziendale specifico presentato da Tekneko. Le squadre hanno lavorato intensamente, applicando le nozioni apprese durante la lezione e cercando di creare strategie che non solo risolvessero la sfida posta, ma che fossero anche sostenibili ed efficienti.

La competizione ha evidenziato l’ingegnosità e la creatività degli studenti nel tradurre teoria in pratica, dimostrando la loro capacità di affrontare le sfide aziendali in modo innovativo.

Al termine della giornata, Di Carlo ha sottolineato l’importanza di iniziative collaborative come questa, che non solo permettono agli studenti di apprendere dalle esperienze delle aziende, ma offrono anche alle aziende l’opportunità di essere stimolate da nuove prospettive e idee.

In conclusione, l’evento Tekneko all’Università Bocconi è stato un trampolino di lancio per una nuova generazione di imprenditori e leader consapevoli, pronti a coniugare le sfide aziendali con la sostenibilità e l’innovazione.