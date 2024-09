Teramo: diciannovenne deferito per furto e per violazione del foglio di via

Nel tardo pomeriggio di ieri, 17.09.2024, la Squadra Volanti della Questura di Teramo è intervenuta presso il supermercato MAXICOAL di via Pannella, su segnalazione del direttore dell’esercizio commerciale.

Quest’ultimo, visionando le telecamere dell’attività, segnalava la sottrazione di una bottiglia di liquore da parte di un soggetto che, inoltre, riconosceva come l’autore di un precedente furto avvenuto nello stesso esercizio solo qualche giorno prima.

Gli operatori di polizia, giunti immediatamente sul posto, individuavano e raggiungevano il soggetto indicato dal direttore. Il ragazzo, 19enne di origine tunisina, alla vista degli agenti tentava inutilmente di nascondere la refurtiva e di negare quanto accaduto.

Il 19enne risultava già destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Teramo, ragion per cui veniva portato presso gli uffici Questura per gli accertamenti di rito e deferito all’autorità competente per furto e per violazione del Foglio di Via.