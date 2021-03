TERAMO. È MORTO A 67 ANNI L’AVVOCATO SERGIO QUIRINO VALENTE

È morto a 67 anni l’avvocato Sergio Quirino Valente, conosciuto anche per essere stato tanti anni protagonista dello sport professionistico e dilettantistico come procuratore non solo.

Una notizia che ha scosso il mondo forense e sportivo regionale. Valente è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma.

Valente lottava contro una grave malattia, in queste ore tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di esponenti del mondo dello sport, forense e della cultura regionale.