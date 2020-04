TERAMO. LA POLIZIA AIUTA UNA COPPIA ANZIANI IN DIFFICOLTÀ NEL PRENDERE I MEDICINALI

Nell’ambito dei servivi di controllo del territorio volti al contenimento dell’epidemia da COVID-19, Operatori della Volante, diretta dal Commissario Corvaglia, a seguito di segnalazione giunta sulla linea “113”, durante la notte di sabato, hanno provveduto alla consegna di farmaci presso una famiglia.

La richiedente, un’anziana signora di Teramo, si trovava in casa con il marito febbricitante e con la necessità di somministrargli medicinali urgenti, prescritti in via telematica dalla Guardia Medica.

La Volante ha così contattato la farmacia di turno, facendosi consegnare i farmaci necessari, dopo essersi fatti dare dalla signora la necessaria ricetta.

Con grande commozione la signora ha atteso l’arrivo dei poliziotti con le medicine e ha inteso, oltre che ringraziare, manifestare la grande disponibilità della Polizia che, ancora una volta, anche nell’emergenza COVID è stata fedele al motto dell’anno: “esserci sempre”.