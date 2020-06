TERAMO. MOLESTIE ED AGGRESSIONE VERBALI A COMMERCIANTI E CITTADINI, ARRESTATO 46ENNE DI PINETO

Nella decorsa la notte una pattuglia della Volante ha tratto in arresto un uomo che sin dal pomeriggio si era reso responsabile di ripetute e fastidiose molestie ai danni di commercianti del Capoluogo e dei molti cittadini che si erano concessi una passeggiata lungo C.so San Giorgio.

D.L., di anni 46 e residente a Pineto, aveva però trasformato con l’avvicinarsi delle ore notturne l’atteggiamento di molestia in vere e proprie aggressioni verbali, con ingiurie e minacce, fin tanto che alcuni cittadini si vedevano costretti a richiedere l’intervento al “113”.

Nei pressi di una nota birreria del centro cittadino, i poliziotti hanno individuato l’uomo segnalato, a bordo di una bicicletta: a momento del controllo e alla richiesta di esibire un documento, lo stesso estraeva da una tasca del giubbino un contenitore spray spruzzando parte del contenuto verso il volto degli Agenti, arrecando da subito irritazione agli occhi.

Questo però non è bastato per impedire l’azione di polizia: nonostante quindi anche frasi ingiuriose ed offensive e la volontà di colpire con calci e pugni, D.L. è stato bloccato e condotta in Questura ove, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Perocura della Repubblica.

L’uomo, ora agli arresti domiciliari, non era nuovo a tali diffuse intemperanze, tanto che aveva riacquistato la libertà pochi giorni fa, dopo un ennesimo arresto.

Resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale sono i comportamenti di cui ha dovuto rispondere D.L. che ha anche procuratore contusioni ai poliziotti guaribili in 5 e 3 giorni ciascuno.

Peraltro, lo stesso era destinatario di divieto di ritorno nel comune di Teramo emesso dal Questore e per la qual violazione è stato anche denunciato.