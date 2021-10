Muore a 24 anni a causa di una malattia. Eleonora Di Iorio, questo il nome della giovane se ne è andata lasciando nel dolore parenti e quanti la conoscevano.

A San Nicolò, in provincia di Teramo, un’intera comunità si è stretta attorno ai famigliari della giovane, una comunità sconvolta che non sa darsi una ragione per una tragedia così grande.

Eleonora era iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Teramo.