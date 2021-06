TERAMO. RIFIUTI ABBANDONATI, LA POLIZIA LOCALE SANZIONA CITTADINO SORPRESO A BUTTARE IMMONDIZIA NELLA ZONA PERIFERICA DELLA CITTÀ

Proseguono le attività di controllo sul territorio, da parte della Polizia Locale – sezione Controlli ambientali, delle violazioni relative all’abbandono di rifiuti; nella mattinata di ieri, mercoledì 9 giugno, sono state elevate sanzioni a carico di un cittadino colto in flagrante mentre depositava in maniera irregolare rifiuti non pericolosi nella periferia urbana: 6 buste di circa 10 kg.

L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di osservare le norme di igiene urbana e il Testo Unico sull’ambiente, ricordando che i controlli continueranno, sia tramite personale a ciò dedicato, sia con rilievi fotografici.