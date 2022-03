Torna Earth Hour, evento globale del WWF

Sabato 26 marzo dalle 20.30 di ciascun Paese scatterà L’Ora della Terra: il WWF invita tutti a spegnere le luci per sessante minuti e unirsi per un futuro più giusto e sostenibile

Sabato 26 marzo torna Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa internazionale del WWF, arrivata alla sua quattordicesima edizione, che da sempre invita le persone a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile. Anche quest’anno, alle 20:30 locali, in tutti i Paesi del mondo si spegneranno le luci: un gesto simbolico per chiamare all’azione nei confronti dell’emergenza climatica e della perdita di natura, che oggi, nel difficile momento storico in cui viviamo, acquista ancora maggior forza.

Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi e le anomalie si sono moltiplicate, giungendo a nuovi record come quello registrato in Canada in estate, con quasi 50°C in alcune località della British Columbia o i 38°C raggiunti in Siberia. La crisi climatica è adesso e sta causando impatti diffusi e sempre più forti.

Le due prime parti del rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), punto di riferimento scientifico per il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico nel mondo, confermano l’allarme rosso per il clima nonché l’urgenza di abbattere rapidamente le emissioni di gas serra per evitare sconvolgimenti peggiori. Le analisi dell’IPCC confermano che se le temperature medie dovessero salire di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, metà della popolazione mondiale potrebbe essere esposta a condizioni climatiche pericolose, dovute all’aumento vertiginoso di caldo e umidità, mentre il 14% di tutte le specie terrestri affronterebbe un rischio molto elevato di estinzione. La finestra per le nostre azioni di mitigazione e adattamento alla crisi si sta rapidamente stringendo, questo è il decennio cruciale per agire.

Nel 2021 sono stati ben 192 i Paesi che nel mondo hanno spento le luci per L’Ora della Terra. Per l’edizione 2022 l’iniziativa ha già ricevuto l’adesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati e del Comune di Roma. Anche per questa edizione di Earth Hour, Il WWF ha ricevuto la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, all’evento internazionale.

Numerosi e sempre più coinvolti saranno i testimonial e gli influencer che parteciperanno attivamente all’evento di spegnimento. Rinnovano la loro adesione a Earth Hour anche le atlete e gli atleti della nazionale italiana di rugby, ora impegnati nel Sei Nazioni. A Roma, nell’intervallo dell’incontro Italia-Scozia che si terrà sabato 12 marzo all’Olimpico, sarà proiettato il video che le squadre hanno registrato per mandare il loro messaggio per le persone, il clima e la natura.

Pure in Abruzzo stanno arrivando le prime adesioni dei Comuni e delle Aree protette che, come ogni anno, non fanno mancare l’appoggio all’iniziativa del WWF.

Ognuno di noi può aderire all’evento spegnendo le luci per un’ora dalle 20:30 di sabato 26 marzo e partecipando all’iniziativa social Climate Wall: un’immagine che sarà composta con i selfie di tutti coloro che, in tempo reale, vorranno metterci letteralmente la faccia e fare sentire la propria voce per un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta. Scaricando la app Climate Wall su IOS e Android ognuno potrà inviare il proprio selfie ed entrare a far parte della community di persone che chiedono un cambiamento reale. Sul wwf.it/earthhour2022 si potrà rivedere il proprio selfie ed entrare a far parte della grande immagine del WWF.

Earth Hour è un appello dalla Terra per la Terra, una chiamata all’azione perché ognuno, spegnendo la luce per un’ora, si unisca agli altri in una voce comune. Solo uniti ce la potremo fare.