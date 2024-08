Torna la Notte Bianca a Trasacco: questo weekend negozi e attività aperte fino a tardi

Trasacco. Torna la Notte Bianca a Trasacco. Venerdì 9 e sabato 10 agosto le saracinesche delle attività commerciali del paese resteranno alzate fino a tardi, consentendo ai locali ed a coloro che vorranno partecipare all’evento, di avere a disposizione un’intera giornata per fare shopping e visitare il paese. Un appuntamento annuale che il Comune di Trasacco ha voluto far coincidere con la quarta edizione del festival “Swing sotto le Stelle”.

“La nostra amministrazione comunale, da poco rinnovata per il secondo mandato, è sempre molto vicina alle esigenza dei cittadini e degli operatori commerciali del posto. Con loro dialoghiamo costantemente e, come in passato, non manca il nostro impegno nel soddisfare le loro richieste ed esigenze. Quest’anno abbiamo voluto accorpare i due eventi per fare vivere a Trasacco una due giorni di allegria, spensieratezza e convivialità. Vi aspettiamo”, commenta il sindaco Cesidio Lobene.