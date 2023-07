TRA – LA TRANSUMANZA CHE UNISCE, “VILLAGGIO DEL PASTORE” E BRANDUARDI ALL’EMICICLO

L’Aquila, 27 luglio – Il festival “TRA – La transumanza che unisce” fa tappa all’Aquila, venerdì 28 e sabato 29 luglio, con l’evento “Il Villaggio del Pastore” e il concerto del cantautore Angelo Branduardi. Gli stand presenti, che apriranno alle 17.00 di venerdì 28, avranno al proprio interno una mostra mercato, un’esposizione fotografica e pittorica, laboratori esplicativi sull’arte della lana e la degustazione di alcuni prodotti legati all’allevamento ovino che potranno anche essere acquistati. Saranno, inoltre, esposte ceramiche artistiche e preziosi ciondoli legati al mondo della transumanza e le dame del Quarto di San Pietro lavoreranno il merletto a fuselli aquilano. Alle 17.30, lo spazio antistante il colonnato dell’Emiciclo, ospiterà il convegno itinerante “La Transumanza, cultura, tradizioni e opportunità”. Ad aprire il confronto sarà l’intervento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo che introdurrà: Marcello Sansone, docente di marketing territoriale, Sergio Iacoboni, saggista, Nunzio Marcelli, imprenditore e Giampaolo Tardella, direttore Consorzio IGP Agnello del Centro Italia.

LA SECONDA GIORNATA

Il giorno seguente, sabato 29 luglio, la mostra mercato aprirà i battenti alle 10.30. Dalle 11.00 l’incontro “La lana, da rifiuto a risorsa: quali strategie” che vedrà l’intervento di Rosetta Germano, Associazione “Pecunia” che opera nel Parco del Gran Sasso Monti della Laga, Valeria Gallese, AquiLANA e Benedetta Morruci, La Mantera. Valeri Befani, invece, sarà la curatrice dei laboratori di filatura e tessitura a mano, aperti a tutti, che si svolgeranno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, alle 16.00, avrà luogo la presentazione del libro “I Pastori” di Edoardo Micati edito da Carsa Edizioni. Ultimo appuntamento del fitto calendario di incontri, la tavola rotonda “La pastorizia è simbolo, storie di chi ha scelto di rappresentarla”, che si terrà alle 18.00, introdotta da Valerio Dell’Olio, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di Avezzano e Marsica, dove interverranno Gianfranco Marsibilio, presidente dell’ Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, che presenterà la 53° Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, il maestro orafo Giuliano Montaldi e la sua “Pecora Transumante smaltata e la presentazione delle ceramiche d’arte degli Arago Design.

IL CONCERTO

A conclusione della due giorni di eventi legati al festival “TRA – La transumanza che unisce”, dalle 22.00 all’Emiciclo, si terrà il concerto di Angelo Branduardi che porterà sul palco il suo repertorio di musica folk e cantautorale, che annovera pezzi entrati nella cultura popolare italiana come “La Pulce d’Acqua” e “Alla Fiera dell’Est”. La scelta, da parte del direttore artistico del Festival Ambrogio Sparagna, è ricaduta sull’Autore per la capacità di tramutare in musica le esperienze del vissuto quotidiano e della tradizione agropastorale. (red)