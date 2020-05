TRAGEDIA A FOLIGNO, BIMBA DI 3 ANNI TROVATA MORTA IN UNA PISCINA

Tragedia a Foligno, dove una bambina di 3 anni è annegata in una piscina di un agriturismo. Il corpicino della piccola è stato rinvenuto questo pomeriggio.

La piccola, come racconta “Il Messaggero”, si era allontanata dalla sua abitazione, non distante dal luogo della tragedia, forze per portare a spasso il cane. Immediatamente erano partite le ricerche da parte dei soccorritori che con l’ausilio di cani molecolari che l’hanno ritrovata purtroppo priva di vita.