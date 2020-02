TRAGEDIA A ROSETO DEGLI ABRUZZI, PEDONE MUORE SCHIACCIATO DAL CAMION DELLA NETTEZZA URBANA

foto di repertorio

Roseto degli Abruzzi. Questa mattina, un uomo di 78 anni è stato investito da un camion della nettezza urbana che stava effettuando una manovra in retromarcia all’incrocio tra via Tirreno e via Marina. La vittima si chiamava Fernando Castellabate, era nato a Foggia ma risiedeva a Roseto degli Abruzzi presso una residenza per anziani, poco distante dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Stradale e i sanitari del 118.

fonte: Il Centro