TRAGICO INCIDENTE A ROMA, MUORE A 19 ANNI DANIEL GUERINI, GIOVANE CALCIATORE DELLA LAZIO

Tragico incidente a Roma, dove ha perso la vita Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio. Il fatto è accaduto ieri sera sulla Palmiro Togliatti lo scontro è avvenuto tra due vetture (una Mercedes Classe A e una Smart For Four), insieme a Guerini viaggiavano altri due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ricoverato anche il conducente dell’altra vettura, che però non è in gravi condizioni.

Guerini ha giocato anche con il Torino e nell’Under 15 e Under 16 dell’Italia.