Tragedia questa mattina sulla Pontina, dove un uomo di 40 anni, Christian Ricci, di è stato travolto da due auto.

L’uomo, un operaio che lavorava a Pomezia, ha dovuto lasciare la sua auto ferma in panne e recarsi ad un distributore per cercare aiuto, ma mentre attraversava per raggiungere l’area di sosta, è stato travolto da due auto.

L’impatto non gli ha lasciato scampo, inutili i soccorsi arrivati tempestivamente, chiamati dagli automobilisti coinvolti nell’incidente.