TROUPE RAI AGGREDITA, CAMERAMAN FINISCE IN OSPEDALE, SULL’ACCADUTO INDAGANO I CARABINIERI

Feroce aggressione ad una troupe Rai, impegnata in un servizio sugli assembramenti nella zona di Ponte Milvio a Roma.

Ad avere la peggio il cameramen picchiato selvaggiamente da circa 8 persone che lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni. Per l’operatore, che è stato portato in ospedale, la prognosi di undici giorni per un trauma cranico ed un trauma facciale.