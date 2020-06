TRUFFE ON LINE. SCOPERTO UN FALSO SITO DELLA GEOX DOVE SI PROMETTONO SCONTI SUI PRODOTTI IN VENDITA

Falso sito internet per pubblicizzare la vendita, a prezzi irrisori, di articoli di un noto marchio di abbigliamento e scarpe.

L’ennesima truffa on line è stata messa in piedi sfruttando il nome del noto marchio Geox, nel portale si invitano i consumatori ad acquistare scarpe, articoli d’abbigliamento a prezzi irrisori.

Come funziona la truffa

Come si legge sul sito la Polizia di Stato: il “sito truffaldino” geoxoutlet.online, che nelle ultime ore non risulta più raggiungibile, utilizzava logo e informazioni simili a quelli pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda, con un dominio che può trarre in inganno.

Ancora una volta, l’obiettivo era quello di indurre gli utenti a fare acquisti via web, inserendo i dati della propria carta di credito, con la promessa di poter usufruire di forti sconti sui prodotti. La stessa società, però, ha messo in allerta i propri clienti, confermando che si tratta di un sito del tutto falso e di un’iniziativa in nessun modo collegata all’azienda.