UOMO UCCISO IN STRADA DURANTE UNA RAPINA

Terribile fatto di sangue ieri a Milano dove, a pochi passi dalla Stazione Centrale, dove un medico di 65 anni, Stefano Ansaldi, è stato ucciso sembra durante una rapina.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima si trovasse sotto un’impalcatura coperta dove è stato trovato agonizzante da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Alcuni testimoni, così come riportato da diverse testate giornalistiche, avrebbero visto due persone, descritte come nordafricane, fuggire dal luogo del delitto. Per questo è stata avviata la raccolta delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.