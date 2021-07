Utensili ed elettroutensili: ecco i più richiesti del momento sul web

Il periodo molto particolare che il mondo sta attraversando ha sicuramente cambiato le abitudini delle persone: anche i professionisti si affidano sempre di più al web per trovare ed acquistare gli utensili e gli elettroutensili più adatti per il loro lavoro. Ma pensare che questo fenomeno sia legato solo all’emergenza sanitaria sarebbe un errore.

Già da tempo, infatti, il canale di vendita digitale sta registrando numeri in continua crescita. I motivi sono quelli che di fatto hanno portato al boom dello shopping online in generale: sul web è possibile trovare una scelta più ampia e, spesso, prezzi più contenuti. Ma per capire meglio il fenomeno può essere interessante scoprire quali sono gli attrezzi più richiesti e dove trovarli.

L’incremento della domanda di utensili ed elettroutensili online

La crescita delle vendite online di utensili ed elettroutensili sta registrando un trend positivo che prosegue ormai da diversi anni. Nella parte iniziale di questo periodo la richiesta da parte di professionisti è cresciuta a ritmi elevatissimi prima di stabilizzarsi negli ultimi mesi, durante i quali invece è aumentata la domanda di attrezzi semiprofessionali o destinati al fai da te.

Gli esperti sono sicuri che nel futuro il canale di vendita digitale rivestirà un ruolo sempre più importante è per questo che sono molte le aziende che hanno scelto di investire sugli e-commerce che offrono numerosi vantaggi agli utenti. Per acquistare utensili professionali e non è ad esempio possibile rivolgersi al web, in particolare a portali specializzati come Syrio, punto di riferimento nella vendita di attrezzatura e strumenti da impiegare in molti settori. Infatti, sul sito https://www.syriosrl.it è possibile trovare una proposta molto ampia di articoli di qualità utili per svolgere diversi lavori.

Gli attrezzi più richiesti dai professionisti e dagli appassionati del fai da te

Per quanto riguarda gli utensili professionali si può dire che continua il processo di migrazione dagli attrezzi con filo a quelli a batteria. Questo fenomeno conferma come gli importanti passi in avanti a livello tecnologico abbiano portato gli elettroutensili a batteria ad ottenere livelli di performance talmente elevati da non avere nulla da invidiare agli attrezzi a filo.

A parità di prestazioni, quindi, il professionista opta per lo strumento che gli garantisce i maggiori vantaggi in termini di mobilità, praticità, portabilità e sicurezza. La migrazione da filo a batteria è testimoniata dal fatto che gli elettroutensili più richiesti dai professionisti in questo periodo sono quelli che appartengono alle categorie dei trapani, dei martelli tassellatori e dei multifunzione a batteria.

Per quanto invece riguarda il segmento semiprofessionale e del fai da te, gli attrezzi più richiesti online sono quelli che appartengono alle famiglie dei martelli, delle pialle e delle fesatrici. Va comunque ribadito che l’aumento della domanda da parte di questo segmento riguarda più o meno tutte le categorie di utensili.

Dove trovare e come scegliere gli strumenti più adatti

Uno dei punti di riferimento più importanti per chi è alla ricerca di utensili ed elettroutensili è il sito dell’azienda bergamasca Syrio. Si tratta di una realtà giovane, ma che ha già conquistato la fiducia di aziende e professionisti attivi nei settori dell’edilizia, dell’industria e del commercio. Il suo catalogo online è composto da migliaia di articoli suddivisi in otto categorie principali.

Il portale infatti è diviso nelle sezioni dedicate a:

Elettroutensili .

. Utensili a batteria, utensili a scoppio, utensili a mano, utensili ad aria.

Accessori.

Antinfortunistica .

. Abbigliamento.

Non mancano poi le pagine dedicate ai vari marchi ed ai prodotti in offerta.

Navigando tra le varie categorie del sito, trovare gli attrezzi e gli accessori più adatti alle proprie necessità è davvero molto semplice. Una volta all’interno della sezione desiderata, oltre a poter scegliere il tipo di utensile che si intende acquistare, è possibile utilizzare i filtri di ricerca per selezionare solo gli articoli che presentano le caratteristiche ricercate.

Tutti gli articoli presenti sul sito di Syrio hanno la loro scheda dettagliata con immagini, specifiche tecniche ed informazioni su prezzo, consegna e modalità di pagamento. Un aspetto importante per chi acquista online è rappresentato dal servizio di assistenza: è possibile mettersi in contatto con l’azienda tramite il form e gli altri strumenti indicati nella pagina Contatti del sito.