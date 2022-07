UTILIZZA ALCOOL ETILICO PER ALIMENTARE IL FUOCO DEL BARBECUE E SI USTIONA|20ENNE PERDE LA VITA

L’incidente è avvenuto a Casoria, in provincia di Napoli. L’uomo, ricoverato in un primo momento per ustioni, è deceduto a causa di alcune complicazioni.Un 20enne avrebbe acceso nella propria abitazione una griglia da barbecue, utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco. La fiammata di ritorno lo avrebbe ustionato in varie parti del corpo. Il giovane, secondo quanto ricostruito da diversi giornali locali, era noto per la sua attività di Dj.Come riporta Napoli Today, i soccorsi sono arrivati sul posto e lo hanno trasportato al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove le sue condizioni non sembravano gravi. Successivamente il quadro clinico si sarebbe complicato a causa delle ustioni, al punto da rendere necessario lo spostamento al Cardarelli di Napoli. Il 20enne è però morto prima del trasferimento in ospedale.