VIOLENTO SCONTRO TRA UN TRATTORE E UNA MOTO: IL MOTOCICLISTA 20ENNE PERDE LA VITA

Incidente mortale a Cagnola di Cartura in provincia di Padova dove, oggi pomeriggio, un giovane 20enne ,alla guida della sua moto, ha perso la vita scontrandoci con un trattore che si stata immettendo sulla strada provinciale in prossimità di ponte Cagnola. Il centauro, di origini rumene, ha centrato in pieno il rimorchio del mezzo agricolo rimanendovi incastrato. All’arrivo dei sanitari M. S. era ancora in vita ma dopo pochi minuti il suo cuore ha cessato di battere e non c’è stato più nulla da fare. Il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie.