ALESSANDRA DELLA QUERCIA RECENSISCE IL LIBRO E L’OPERA DELL’ARTISTA ASSUNTA DI BASILICO

Carissimi lettori e carissime lettrici, con immenso piacere condivido con voi due mie recensioni dedicate ad una donna meravigliosa ed incredibilmente resiliente. Mi riferisco alla dott.ssa Assunta Di Basilico, un’autentica artista a tutto tondo. Lei le ha lette accuratamente e le ha molto apprezzate e ciò mi onora profondamente perché ha un vissuto esistenziale e professionale di pregevole spessore. Ha calcato i palchi più importanti d’Italia in veste di ballerina, cantante e corista professionale, lavorando anche nella RAI con i personaggi più prestigiosi del mondo della televisione e della musica, da cui ha carpito lezioni di vita di inestimabile valore, che ancora porta con sé e ricorda con indelebile gratitudine. Il suo curriculum è infinito ed è ardua impresa sintetizzarlo in poche righe, ma racchiude studi, lauree e corsi di formazione riguardanti gli ambiti più disparati, quali la comunicazione in ogni sua forma, la psicologia, la pedagogia, l’educazione, l’arteterapia, il benessere fisico e mentale, il marketing e la musicoterapia. Esperta vocal coach riesce ad estrapolare dall’anima del prossimo le tonalità più sublimi, insegnando ad avere una tecnica speciale ed uno stile personale. Premiata in diverse occasioni per opere poetiche, pittoriche e fotografiche, ha dimostrato un gusto estetico sopraffino ed un’ottima capacità di armonizzare pensieri, colori e vibrazioni. Ha composto, altresì, canzoni, tra cui un pezzo inedito ancora mai pubblicato dedicato a Mia Martini e due brani inediti dedicati a Mina, dei quali racconterà nel suo prossimo libro autobiografico in lavorazione. Nonostante la salute l’abbia ostacolata più volte, lei non si è mai arresa ed è sempre risorta come un’araba fenice, reinventandosi continuamente e, anzi, traendo preziosi insegnamenti da ogni evento avverso, tramutandolo in fantastica opportunità di crescita evolutiva, umana e spirituale. Attualmente, oltre a numerose attività, si dedica con impegno e dedizione all’Associazione “Essere Oltre”, contro le malattie neurologiche e degenerative, invitandomi gentilmente a farne parte.

Assunta, di recente, ha pubblicato un significativo libro intitolato “Essere Oltre” edito LFA Publisher, con la copertina raffigurante una sua opera denominata “Essere Oltre la Metamorfosi”. Di seguito trovate la mia recensione su entrambe, sull’onda dell’ispirazione che ho avuto scoprendole.

Recensione del Libro

“ESSERE OLTRE”

di Assunta Di Basilico

Ho trovato estremamente interessante il libro “Essere Oltre” di Assunta Di Basilico, al punto da divorarlo in un solo giorno. Offre degli spunti di riflessione stimolanti a tal punto che subito mi ci sono immersa. È un autentico tripudio di emozioni e sensazioni che abbracciano le tematiche più variegate. Man mano che leggevo, ho appuntato numerose parole chiave che, ritengo, sintetizzino perfettamente l’arcobaleno di stati d’animo che Assunta ha gentilmente condiviso con ognuno di noi, facendoci accedere al suo meraviglioso universo interiore. Cosa ci ho trovato? Forte passionalità e sensuale erotismo miste a malinconia, delusione, incolmabile assenza, filofobia, l’essere amato che è spesso sfuggente e disattento, bisogno di calore umano e di amore vero, enorme tenacia, incredibile resilienza, straordinaria capacità di reinventarsi continuamente e di rimettersi in gioco nonostante le molteplici avversità, estremo vigore fisico e mentale, incrollabile speranza, esistenza scandita da uno splendido rapporto con le proprie figure genitoriali che sono sempre state presenti e motivanti, solitudine sentimentale, amore perduto e mai ritrovato uguale, sofferenza e amarezza celate dietro a smaglianti sorrisi, disincanto, ricatti emotivi e manipolatori poi, fortunatamente, spezzati grazie alla consapevolezza del proprio prezioso valore ed al ritrovato amore per se stessi, che sono state le basi dell’eccezionale Rinascita.

Com’è possibile tutto questo?

Andando “Oltre” le apparenze, le difficoltà e le barriere che noi stessi ci auto-creiamo.

È così che diventiamo Esseri “Oltre”, ossia capaci di notare ogni impercettibile sfumatura dell’esistenza, pieni di coraggio nel superare quotidianamente i nostri limiti e le nostre titubanze, vibranti di potenti emozioni e di argute e profonde riflessioni.

Recensione dell’Opera

“ESSERE OLTRE LA METAMORFOSI”

di Assunta Di Basilico

Sono rimasta colpita dal particolare dettaglio delle quattro piante, che interpreto come le varie fasi della vita, che non hanno le convenzionali foglie sopra i rami, bensì sono tenute assieme dalle cinque foglie presenti, dalla forma originale e caratterizzate da bordi che mi ricordano piccole perle, che lasciano intuire la preziosità del contenuto. Ognuna di esse racchiude al suo interno una figura di donna, ritratta in diverse prospettive e simbolici momenti, indicativi emozioni e stati d’animo variegati: il costante pensiero, il ricordo nostalgico, l’amarezza della solitudine, la vibrante sensualità, la tenace lotta e la straordinaria rinascita. Il tutto avvolto da un cielo dalle tonalità vivide, accese e coinvolgenti che vedono fondersi armoniosamente sfumature di rosso, arancio, azzurro, giallo e blu. Un cielo che rifiuta le nubi grigie e le trasforma in un arcobaleno di colori, in cui spicca l’azzurro, simbolo di Libertà e Consapevolezza, ottenute attraverso un profondo percorso interiore. Io ci vedo una criniera, un’azzurra criniera di un cavallo purosangue al vento che, dritto, corre verso i suoi obiettivi ed i suoi sogni, lasciando fuori, dal disegno e “metaforicamente” dalla propria vita, tutto il nero del buio. Ecco, la vittoria della Luce sull’oscurità delle avversità.

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)