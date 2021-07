20ENNE SOSTIENE L’ESAME DI MATURITA’ E , SUBITO DOPO, MUORE

Sostiene l’esame di maturità, poi si spegne per un rarissimo tumore ai surreni. È la storia di I. D. C., residente a Maniago, in provincia di Pordenone, originaria di Fanna (Pordenone). Non appena ha saputo di essere malata nove mesi fa, ad ottobre, ha tenuto duro per conseguire il diploma in un istituto della provincia di Venezia. Pur sapendo a cosa andava incontro, supportata dal progetto scuola e ospedale del Soroptimist di Pordenone, ha studiato al massimo delle sue possibilità. A fine maggio ha avuto l’ok per sostenere l’esame, dopo una serie di interrogazioni. Il 16 giugno in sessione unica ha conseguito la maturità con 88. Poi si è spenta.