NUOTO ARTISTICO SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE ALLA PINGUINO

Grandi numeri e ottimi risultati in occasione della manifestazione sportiva FIN di nuoto artistico che si è svolta alla Pinguino Nuoto di Avezzano, dove domenica scorsa centinaia di atlete si sono misurate nella gara Sistema delle Stelle e nella prima gara Obbligatori, per la categoria Junior/Assoluti.

Le atlete dell’allenatrice, , hanno conquistato tutte la loro stella di appartenenza. Loro sono: , , , , , , , , , , , e .

Nella seconda parte della giornata c’è stata la prima gara obbligatori cat Junior/Assoluti che ha visto la partecipazione delle due atlete PNA cat Juniores, e e due atlete della categoria minore, Irene Carusi e Martha Anastasiadou.

Iniziano già le prime qualificazioni per i campionati nazionali: Francesca Bove arriva terza in regione e si aggiudica il pass per partecipare ai Campionati italiani primaverili Juniores, ai Campionati italiani primaverili Assoluti, ai Campionati italiani estivi Juniores e ai Campionati italiani estivi Assoluti e Irene Carusi gareggerà ai prossimi Campionati italiani primaverili Juniores.