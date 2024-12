Trasferta amara per l’Isweb Avezzano Rugby: a Parabiago finisce 54 – 19 per i padroni di casa

Avezzano. Niente da fare per l’Isweb Avezzano Rugby che, dalla difficile trasferta di Parabiago, esce sconfitta per 54-19 contro i padroni di casa, attualmente assiepati al primo posto in classifica. Al centro sportivo Venegoni-Marazzini finisce 54-19 per i rossoblù che ottengono cinque punti in classifica. Nessun punto, invece, per gli abruzzesi che non sono riusciti a marcare le necessarie quattro mete per prendere un punto di bonus. Adesso qualche giorno di riposo per le festività natalizie prima di riprendere il campionato contro il Verona Rugby.

“Non abbiamo sfruttato alcune occasioni avute in touche con il pacchetto di mischia”, commenta a fine gara la seconda linea Cristian Martini. “È vero che chiudiamo con una sconfitta pesante ma è pur vero che abbiamo un grande gruppo che vuole migliorare di giorno in giorno e, sicuramente, alla ripresa del campionato ci faremo trovare più maturi”.