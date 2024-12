22^ Giornata Internazionale della Montagna 2024 (International Mountain Day). Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 17 presso la Sede della Sezione del Club Alpino Italiano dell’Aquila, Via Sassa n. 34, si terrà in occasione della Giornata Internazionale della Montagna la Tavola Rotonda: “Montagna: lo stato dell’arte tra formazione e consapevolezza nell’ambiente montano”.

La Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano e’ promotrice di un incontro per fare il punto con le Autorità, gli Enti e gli altri attori interessati sul tema della formazione e della consapevolezza dei frequentatori della montagna, nelle diverse discipline dell’escursionismo, alpinismo e lo scialpinismo e speleologia.

La Giornata Internazionale della Montagna, 11 dicembre, è una data significativa per poter riflettere su una questione nodale dell’agire in ambiente: riuscire a dotare di un’adeguata coscienza e conoscenza di tutti i frequentatori dell’alta montagna, che è alla base per poter far godere di una passione che non esponga – però – a rischi non calcolati.

Parteciperanno alla Tavola rotonda rappresentanti delle seguenti istituzioni ed enti: Protezione Civile Regionale, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Meteomont Carabinieri Forestali e Truppe Alpine, Soccorso Vigili del Fuoco, Servizio Valanghe Italiano del CAI, Parco della Maiella, Comuni Pietracamela e Pretoro.