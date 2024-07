24enne arrestata a Portanuova

Una 24enne è stata arrestata dagli agenti delle Volanti nei pressi della stazione di Portanuova, alle ore 22:00 del 26 luglio u.s..

Gli agenti sono intervenuti in via Misticoni a seguito della segnalazione di un cittadino che, percorrendo la via indicata, aveva notato delle persone litigare animatamente, subito dopo il segnalante vedeva transitare una pattuglia a cui riferiva quanto visto immediatamente prima.

Gli agenti rintracciavano subito le persone indicate e, dopo i primi accertamenti, riscontravano che la 24enne stava litigando con il fratello che aveva aggredito fisicamente.

Quest’ultima, all’arrivo dei poliziotti, si è dimostrata poco collaborativa e non disposta ad ascoltarli mentre cercavano di tranquillizzarla. Durante le fasi del controllo la 24enne ha iniziato ad inveire violentemente contro gli operatori, minacciandoli, dimenandosi e scalciando per poi aggredire un Vice Ispettore della Polizia di Stato aggregato a Pescara per il periodo estivo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ispettorato Assistenza, Attività Sociali Sportive e di Supporto logistico, il quale riportava lesioni guaribili in giorni cinque e profilassi di giorni venti. La giovane, su cui gravava un divieto di dimora nel comune di Pescara a seguito di precedenti reati, è stata quindi tratta in arresto per resistenza e lesioni a P.U., e sottoposta agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri il Prefetto ed il Questore di Pescara hanno incontrato il Vice Ispettore convalescente.