48ENNE ENTRA DAL BALCONE E VIOLENTA LA FIGLIA 11ENNE DEL VICINO: ARRESTATO

Una storia di perversione agghiacciante avvenuta tra le mura domestiche: il vicino entra dal balcone e violenta la figlia undicenne dei vicini di casa approfittando dell’assenza dei genitori. I fatti risalgono al gennaio 2018, ma oggi il personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Frosinone, a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello di Roma, nei confronti di un 48enne residente nel capoluogo, per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore. Le indagini presero avvio in seguito alla denuncia della madre, che aveva raccolto le confidenze della giovanissima figlia .Del caso si occuparono proprio gli investigatori della Squadra Mobile, che oggi hanno eseguito l’ordine di carcerazione. L’arrestato, già sottoposto alla detenzione domiciliare con l’applicazione del braccialetto elettronico, dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 27 giorni. Alla data della scarcerazione saranno inoltre applicate le misure interdittive della restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori o di svolgere lavori che prevedono contatti con minori.